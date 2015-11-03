Eleitores de Vitória que não fizerem o cadastro biométrico terão o título cancelado

Quem é eleitor em Vitória e não comparecer ao cartório eleitoral para o cadastramento biométrico terá o título de eleitor cancelado. O alerta é da coordenadora de Sistema Eleitorais do Tribunal Regional Eleitoral no Espírito Santo, Arlídia Gomes Astori. O cadastramento começou em 13 de outubro passado e prossegue até 27 de março do próximo ano.

A coleta de assinatura, digitais e foto é obrigatória e o procedimento é realizado mediante agendamento. 257 mil eleitores deverão passar pelo procedimento, que ocorrer nos cartórios da 1ª Zona Eleitoral (Fórum Muniz Freire, Centro), 52ª Zona Eleitoral (Centro Empresarial Praia – Praia do Suá) e 56ª Zona Eleitoral (Rodovia Norte ­Sul).

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Arlídia Gomes Astori - 03-11-15

Para fazer a revisão biométrica o eleitor deve levar ao posto de atendimento um documento oficial de identificação e comprovante de residência. O cadastramento biométrico é obrigatório para todos os eleitores, inclusive para aqueles que têm o voto facultado: os analfabetos, os eleitores entre 16 e 18 anos e eleitores com mais de 70 anos que possuem título de eleitor. A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o novo modelo de passaporte não serão aceitos para qualquer operação eleitoral, por não conterem dados referentes à nacionalidade/naturalidade ou à filiação.

O eleitor que não comparecer dentro do prazo estabelecido terá o título cancelado. Além do cancelamento do CPF, quem não fizer o cadastro está impedido de obter passaporte, de participar de licitações, de tomar posse em cargos públicos e de se matricular em instituições públicas de ensino.

Sobre a Biometria

Dezenove cidades capixabas já utilizam o sistema de votação biométrica. Até março de 2016, os eleitores de mais treze cidades, além de Vitória, terão os dados cadastrados biometricamente.

Serviço:

Implantação da biometria para eleitores de Vitória

Quando: 13 de outubro 2015 a 27 de março 2016

Locais: 01ª Zona Eleitoral (Fórum Muniz Freire, Centro)

52ª Zona Eleitoral (Centro Empresarial Praia – Praia do Suá)

56ª Zona Eleitoral (Rodovia Norte­Sul)

Horário: 11h às 18h, de segunda a sexta-feira