Eleitores de todo o ES são convocados para coleta biométrica; TRE explica!

O Tribunal Regional Eleitoral está convocando todo o eleitorado capixaba que ainda não possui biometria cadastrada para a coleta das digitais. As unidades da Justiça Eleitoral funcionam de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h. Segundo o TRE, com a biometria coletada, a identificação da eleitora ou do eleitor é feita por meio da digital, através do leitor biométrico da urna. "Além do aspecto eleitoral, a biometria coletada pelo TRE-ES pode ser utilizada por outras instituições públicas para a concessão de benefícios sociais e programas de renda, como os do INSS e do Governo Federal — permitindo ao cidadão obter o selo Ouro no portal Gov.br", informa. Em entrevista à CBN Vitória, Silvana Goddio Bastos Cardoso, assessora técnica da Corregedoria do TRE/ES, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!