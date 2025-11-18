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Eleições 2026

Eleitores de todo o ES são convocados para coleta biométrica; TRE explica!

Ouça entrevista com Silvana Goddio Bastos Cardoso, assessora técnica da Corregedoria do TRE/ES

Publicado em 18 de Novembro de 2025 às 11:15

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

18 nov 2025 às 11:15
Biometria
Biometria Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil
O Tribunal Regional Eleitoral está convocando todo o eleitorado capixaba que ainda não possui biometria cadastrada para a coleta das digitais. As unidades da Justiça Eleitoral funcionam de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h. Segundo o TRE, com a biometria coletada, a identificação da eleitora ou do eleitor é feita por meio da digital, através do leitor biométrico da urna. "Além do aspecto eleitoral, a biometria coletada pelo TRE-ES pode ser utilizada por outras instituições públicas para a concessão de benefícios sociais e programas de renda, como os do INSS e do Governo Federal — permitindo ao cidadão obter o selo Ouro no portal Gov.br", informa. Em entrevista à CBN Vitória, Silvana Goddio Bastos Cardoso, assessora técnica da Corregedoria do TRE/ES, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Silvana Goddio Bastos Cardoso - 18-11-25.mp3

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