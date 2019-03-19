Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Eleitores de Serra e Cariacica se antecipam à biometria obrigatória
RECADASTRAMENTO

Eleitores de Serra e Cariacica se antecipam à biometria obrigatória

Segundo o TRE, Em Cariacica, dos 262.583 eleitores, 50.589 já realizaram a biometria (19,27% do total). Na Serra, de 324.313 eleitores, 82.833 (25,54%) estão nesse grupo. A convocação obrigatória só deve acontecer no segundo semestre deste ano.

Publicado em 19 de Março de 2019 às 10:59

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

19 mar 2019 às 10:59
A convocação obrigatória de biometria nas cidades de Serra e Cariacica, na Grande Vitória, está prevista para acontecer somente no segundo semestre deste ano, entretanto eleitores dessas cidades já vêm buscando a atualização.
Em Cariacica, dos 262.583 eleitores, 50.589 já realizaram a biometria (19,27% do total). Na Serra, de 324.313 eleitores, 82.833 (25,54%) estão nesse grupo. Os números foram atualizados nesta segunda-feira (18).
Mas Jaqueline Magalhães Nunes, assessora técnica da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral, alerta: não é necessária uma corrida aos cartórios eleitorais neste momento. No período certo - e com os prazos estabelecidos e divulgados posteriormente pelo TRE - os eleitores serão orientados da melhor forma de procurar pelo serviço.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Jaqueline Magalhães Nunes - 18-03-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Red Pill: quando a crise da masculinidade encontra as redes sociais
Maju Soares celebra 15 anos com show de Zé Felipe em Vitória
Maju Soares celebra 15 anos com festão e show de Zé Felipe em Vitória
Imagem de destaque
A palavra "dom" e a literatura de ficção

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados