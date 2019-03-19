Eleitores de Serra e Cariacica se antecipam à biometria obrigatória

A convocação obrigatória de biometria nas cidades de Serra e Cariacica, na Grande Vitória, está prevista para acontecer somente no segundo semestre deste ano, entretanto eleitores dessas cidades já vêm buscando a atualização.
Em Cariacica, dos 262.583 eleitores, 50.589 já realizaram a biometria (19,27% do total). Na Serra, de 324.313 eleitores, 82.833 (25,54%) estão nesse grupo. Os números foram atualizados nesta segunda-feira (18).
Mas Jaqueline Magalhães Nunes, assessora técnica da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral, alerta: não é necessária uma corrida aos cartórios eleitorais neste momento. No período certo - e com os prazos estabelecidos e divulgados posteriormente pelo TRE - os eleitores serão orientados da melhor forma de procurar pelo serviço.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Jaqueline Magalhães Nunes - 18-03-19