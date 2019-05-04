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Eleitores de Irupi voltam às urnas neste domingo (05)

Mais de 10 mil eleitores da cidade vão escolher entre dois candidatos: Edmilson Meireles de Oliveira (MDB) e Raphael Fonseca (PSL)

Publicado em 04 de Maio de 2019 às 11:14

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

04 mai 2019 às 11:14
Neste domingo (06), acontece uma nova eleição em Irupi, na região do Caparaó do Estado. Com as cassações do prefeito Carlos Henrique Emerich e do vice Leandro Purcino, mais de 10 mil eleitores da cidade vão escolher entre dois candidatos: Edmilson Meireles de Oliveira (MDB) e Raphael Fonseca (PSL). João Augusto Lerback Jacobsen, chefe do cartório da 19ª Zona Eleitoral, conversou com a jornalista Fernanda Queiroz sobre essa eleição e os detalhes da conversa você acompanha agora. Confira!
Entrevista - Fernanda Queiroz - João Augusto Lerback - 8.34s - 04-05-19.mp3

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