Eleitores de Irupi voltam às urnas neste domingo (05)

Neste domingo (06), acontece uma nova eleição em Irupi, na região do Caparaó do Estado. Com as cassações do prefeito Carlos Henrique Emerich e do vice Leandro Purcino, mais de 10 mil eleitores da cidade vão escolher entre dois candidatos: Edmilson Meireles de Oliveira (MDB) e Raphael Fonseca (PSL). João Augusto Lerback Jacobsen, chefe do cartório da 19ª Zona Eleitoral, conversou com a jornalista Fernanda Queiroz sobre essa eleição e os detalhes da conversa você acompanha agora. Confira!