Eleitor tem que estar presente e "marcar junto" em quem for eleito

Já na reta final para o primeiro turno das eleições municipais, que acontecem neste domingo (15), os eleitores brasileiros vão às urnas para escolher os prefeitos e vereadores das cidades para os próximos quatro anos. Na urna, primeiro você vota no vereador e depois no prefeito. Mas até chegar propriamente ao momento de digitar o número de seus candidatos, como você, eleitor, deve se preparar para sua escolha e o que levar em consideração no perfil dos que pleiteiam seu apoio? Em entrevista ao CBN Cotidiano, o sociólogo, cientista político e professor da Mackenzie, Rodrigo Prando, orienta como escolher seus candidatos. Ouça: