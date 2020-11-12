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já escolheu seu voto?

Eleitor tem que estar presente e "marcar junto" em quem for eleito

Ouça as orientações do sociólogo e cientista político Rodrigo Prando

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 16:40

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

12 nov 2020 às 16:40
Na imensidão de candidatos, é importante conhecer e causas que o seu defende Crédito: Amarildo
Já na reta final para o primeiro turno das eleições municipais, que acontecem neste domingo (15), os eleitores brasileiros vão às urnas para escolher os prefeitos e vereadores das cidades para os próximos quatro anos. Na urna, primeiro você vota no vereador e depois no prefeito. Mas até chegar propriamente ao momento de digitar o número de seus candidatos, como você, eleitor, deve se preparar para sua escolha e o que levar em consideração no perfil dos que pleiteiam seu apoio? Em entrevista ao CBN Cotidiano, o sociólogo, cientista político e professor da Mackenzie, Rodrigo Prando, orienta como escolher seus candidatos. Ouça:
Entrevista - Fábio Botacin - Rodrigo Prando - 12-11-20

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