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Eleições 2022

Eleitor tem até 4 de maio para solicitar título; saiba o que fazer

Neste ano, os brasileiros irão às urnas escolher o presidente do país, os governadores dos estados, senadores, deputados federais e deputados estaduais

Publicado em 11 de Janeiro de 2022 às 12:28

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

11 jan 2022 às 12:28
Urnas eletrônicas no centro de polêmica eleitoral
Urna eletrônica Crédito: Carlos Alberto Silva
Os eleitores terão até o dia 4 de maio para regularizar o cadastro ou tirar o seu primeiro título de eleitor e conseguir participar da votação deste ano. Na data, 151 dias antes do pleito, vence também o prazo para transferência do local de votação e revisão de qualquer informação constante do Cadastro Eleitoral, de acordo com o TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Neste ano, os brasileiros irão às urnas escolher o presidente do país, os governadores dos estados, senadores, deputados federais e deputados estaduais. Em entrevista à CBN Vitória, Rosiane Marrochi Xavier, membro da Comissão de Mesários e servidora do cartório da 52° Zona Eleitoral, fala sobre o assunto, detalha o assunto. Ouça as explicações completas!
Entrevista - Patricia Vallim - Rosiane Marrochi Xavier - 11-01-22

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