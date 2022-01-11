Eleitor tem até 4 de maio para solicitar título; saiba o que fazer

Os eleitores terão até o dia 4 de maio para regularizar o cadastro ou tirar o seu primeiro título de eleitor e conseguir participar da votação deste ano. Na data, 151 dias antes do pleito, vence também o prazo para transferência do local de votação e revisão de qualquer informação constante do Cadastro Eleitoral, de acordo com o TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Neste ano, os brasileiros irão às urnas escolher o presidente do país, os governadores dos estados, senadores, deputados federais e deputados estaduais. Em entrevista à CBN Vitória, Rosiane Marrochi Xavier, membro da Comissão de Mesários e servidora do cartório da 52° Zona Eleitoral, fala sobre o assunto, detalha o assunto. Ouça as explicações completas!