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Justiça Eleitoral

Eleitor tem 10 meses para regularizar ou tirar primeira via do título

A assessora Técnica da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), Jaqueline Nunes, fala sobre o assunto

Publicado em 20 de Julho de 2023 às 12:10

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

20 jul 2023 às 12:10
Título de eleitor; eleições
Título de eleitor; eleições Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Os eleitores que vão às urnas nas eleições municipais de 2024 têm dez meses para regularizar ou emitir a primeira via do título eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) vem, periodicamente, alertando os eleitores e as eleitoras para que não deixem para a última hora para resolver pendências com a Justiça Eleitoral, a fim de que possam exercer o direito de voto no próximo ano. O cadastro de eleitores é fechado somente em anos eleitorais para que a Justiça Eleitoral possa organizar a votação com base no número determinado de eleitores aptos a votar. Por esse motivo, a legislação determina que nenhum requerimento de inscrição eleitoral ou de transferência seja recebido dentro dos 150 dias anteriores à data da eleição (artigo 91 da Lei das Eleições – Lei nº 9.504/1997).
Portanto, o cadastro para as eleições do próximo ano será fechado após o dia 8 de maio de 2024, uma vez que o primeiro turno do pleito será no dia 6 de outubro de 2024 (artigo 77 da Constituição Federal). O mesmo prazo vale para quem está em situação irregular por ter deixado de votar ou justificar a ausência às urnas nas três últimas eleições, bem como para quem mudou de cidade e precisa solicitar a transferência de domicílio eleitoral. Em entrevista à CBN Vitória, a assessora Técnica da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), Jaqueline Nunes, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Jose Carlos Schaeffer - Jaqueline Nunes - 20-07-23.mp3

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