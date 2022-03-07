Eleitor sem biometria não será impedido de votar nas eleições

Urna eletrônica Crédito: Carlos Alberto Silva

No ano marcado pela realização das eleições, notícias falsas sobre o pleito aparecem com destaque. Recentemente o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) alertou que é falsa a informação de que a biometria será obrigatória nas eleições deste ano. Segundo a instituição, o boato voltou a circular nas redes sociais e grupos de aplicativos de celular nos últimos dias. "O texto afirma que quem não tiver feito o cadastramento biométrico não poderá votar nos dias 2 de outubro (primeiro turno) e 30 de outubro (se houver segundo turno)", informa. Em entrevista à CBN Vitória, Rosiane Marrochi, membro da Comissão de Mesários do TRE-ES, fala sobre o tema!

Desde 2020, o cadastro biométrico está suspenso em todo o Brasil como forma de prevenção ao contágio da Covid-19, uma vez que a coleta das digitais só pode ser feita presencialmente. Além disso, o sistema passa por atualizações de softwares e equipamentos para prestação de um melhor serviço ao eleitorado. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) esclarece que nenhuma eleitora ou eleitor que não realizou o cadastramento será proibido de votar. A ausência da biometria não impede, por si só, o exercício do voto.

Identificação biométrica no dia da eleição

Em atendimento ao Plano de Segurança Sanitária elaborado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e os hospitais Albert Einstein e Sírio-Libanês, não houve identificação biométrica do eleitorado nas Eleições Municipais de 2020.

Entretanto, o uso da biometria (para quem havia feito o cadastro antes da pandemia) nas Eleições Gerais de 2022 ainda é objeto de estudos pela Justiça Eleitoral e depende da evolução da crise sanitária provocada pela doença no país. Não há, até o momento, nenhuma definição quanto ao protocolo sanitário a ser seguido durante as Eleições 2022.

A Resolução TSE nº 23.669/2021, que trata dos atos gerais do processo eleitoral, lista os documentos que serão aceitos como forma de comprovação da identidade da eleitora ou eleitor no dia da votação. São eles: carteira de identidade, identidade social, passaporte ou outro documento de valor legal equivalente, inclusive carteira de categoria profissional reconhecida por lei; certificado de reservista; carteira de trabalho e carteira nacional de habilitação.

O app, que funciona em smartphones e tablets, pode ser baixado na Google Play e App Store.

[fonte: TRE-ES]