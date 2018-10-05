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ELEIÇÕES 2018

Eleitor poderá votar com camisa do candidato de sua preferência

No entanto, continuam proibidas distribuição por candidato de qualquer brinde e aglomeração de pessoas portanto vestuário padronizado

Publicado em 05 de Outubro de 2018 às 10:53

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

05 out 2018 às 10:53
Em decisão tomada pelo Pleno do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), foi firmado "o entendimento de que é permitida a manifestação do eleitor pela preferência de seu candidato por meio de vestuário, inclusive camisa. Permanecem proibidas, a qualquer tempo, orienta o Presidente da Comissão de Mesários do Tribunal Regional Eleitoral, Leonardo Penedo Prezotti, a distribuição por candidato de qualquer brinde que proporcione vantagem ao eleitor e, no dia da votação, a aglomeração de pessoas portanto vestuário padronizado.
 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Leonardo Prezotti - 05-10-18

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