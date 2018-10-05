Eleitor poderá votar com camisa do candidato de sua preferência

Em decisão tomada pelo Pleno do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), foi firmado "o entendimento de que é permitida a manifestação do eleitor pela preferência de seu candidato por meio de vestuário, inclusive camisa. Permanecem proibidas, a qualquer tempo, orienta o Presidente da Comissão de Mesários do Tribunal Regional Eleitoral, Leonardo Penedo Prezotti, a distribuição por candidato de qualquer brinde que proporcione vantagem ao eleitor e, no dia da votação, a aglomeração de pessoas portanto vestuário padronizado.