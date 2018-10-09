Eleito senador, Marcos do Val diz que não teve recursos do partido

Marcos do Val (PPS) foi eleito senador do ES Crédito: Vitor Jubini

Consultor em segurança e participando da primeira eleição. Esse é Marcos do Val (PPS), que conquistou uma das duas vagas do Espírito Santo no Senado no pleito deste domingo. O outro eleito foi o delegado Fabiano Contarato. Marco do Val é considerado uma das surpresas da eleição no Espírito Santo. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o eleito destacou o desafio da campanha. "Em 30 dias de campanha, você que é o novo, tentando aparecer, é quase um trabalho impossível. E ainda não tive recursos partidários, pois foram direcionados para os candidatos a deputados federais. E ainda não aceitaria suplentes para pagar campanha".

Nessa estratégia, Marcos avalia que houve papel de destaque dos "voluntários virtuais" - seguidores nas redes sociais que estavam espalhados em diversas cidades do Estado. Sobre concorrer na primeira eleição ao Senado, ele explica que essa é a Casa onde as discussões são equilibradas. "Eu não quero uma carreira política. Quero ajudar o Espírito Santo e passar o bastão e seguir minha carreira. Como deputado, que tem 10 vagas, eu não teria espaço. No Senado, a força é igual para cada estado", diz.

O senador eleito ainda falou sobre pontos defendidos durante a campanha, como a redução da maioridade penal, a prisão perpétua e a discussão sobre o Estatuto do Desarmamento. Ouça a entrevista completa: