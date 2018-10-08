Eleito para o Senado, Contarato defende atualização do Código Penal

Após uma votação expressiva, o Senador eleito Fabiano Contarato (Rede) afirmou, em entrevista à Rádio CBN Vitória, atuar de forma incisiva no combate a impunidade e fim de privilégios no Senado. Contarato defendeu a atualização do Código Penal e de que crimes cometidos por políticos devem ser considerados hediondos. Contarato foi eleito para o Senado com 1.117.036 votos, número maior até mesmo que o Governador eleito Renato Casagrande (PSB). Confira a entrevista.