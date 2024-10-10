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Eleições 2024

Eleito em Colatina, Renzo Vasconcelos tem a Saúde como foco

Ouça entrevista com o prefeito, eleito com 39,82% dos votos válidos

Publicado em 10 de Outubro de 2024 às 11:37

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

10 out 2024 às 11:37
Renzo Vasconcelos (PSD) foi eleito prefeito de Colatina
Renzo Vasconcelos (PSD) foi eleito prefeito de Colatina Crédito: A Gazeta/Editoria de Arte
Renzo Vasconcelos, ex-deputado estadual do PSD, recebeu 26.743 votos (39,82%) e assumirá a prefeitura de Colatina em janeiro de 2025. Nas urnas, ele enfrentou seu antigo aliado, Guerino Balestrassi (MDB), atual prefeito da cidade do Noroeste Capixaba que tentava a reeleição mas recebeu 24.552 votos (36,56%). A diferença não é tão grande, 2.191 votos, e as pesquisas de intenção de voto, realizadas pelo Ipec a pedido da Rede Gazeta, indicavam empate técnico entre os dois, Mas, mesmo que Renzo Vasconcelos não tenha conseguido mais de 50% do eleitorado, não há segundo turno porque Colatina não reúne mais de 200 mil eleitores. Seu vice é o médico Dr. Pagotto (PSD). Acompanhe a conversa.
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Renzo Vasconcellos -10-10-24.mp3

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