Eleito em Colatina, Renzo Vasconcelos tem a Saúde como foco

Renzo Vasconcelos, ex-deputado estadual do PSD, recebeu 26.743 votos (39,82%) e assumirá a prefeitura de Colatina em janeiro de 2025. Nas urnas, ele enfrentou seu antigo aliado, Guerino Balestrassi (MDB), atual prefeito da cidade do Noroeste Capixaba que tentava a reeleição mas recebeu 24.552 votos (36,56%). A diferença não é tão grande, 2.191 votos, e as pesquisas de intenção de voto, realizadas pelo Ipec a pedido da Rede Gazeta, indicavam empate técnico entre os dois, Mas, mesmo que Renzo Vasconcelos não tenha conseguido mais de 50% do eleitorado, não há segundo turno porque Colatina não reúne mais de 200 mil eleitores. Seu vice é o médico Dr. Pagotto (PSD). Acompanhe a conversa.
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Renzo Vasconcellos -10-10-24.mp3