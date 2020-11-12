Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Eleições: saiba como será a atuação dos promotores eleitorais no ES
NESTE FINAL DE SEMANA

Eleições: saiba como será a atuação dos promotores eleitorais no ES

Confira a entrevista do promotor de Justiça e dirigente do Centro de Apoio Operacional Eleitoral (Cael) do MPES, Cláudio José Ribeiro Lemos

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 12:58

Publicado em 

12 nov 2020 às 12:58
Neste domingo, dia 15 de novembro, os eleitores vão às urnas escolher prefeitos e vereadores nas 78 cidades do Espírito Santo. E as autoridades que acompanham o processo eleitoral estarão a postos para garantir a fiscalização do pleito municipal. Pelo Ministério Público Eleitoral (MPE), ao todo, 66 promotores eleitorais estão atuando nas eleições de 2020, sendo que 16 deles são promotores eleitorais auxiliares que vão acompanhar o processo no sábado (14) e no próprio domingo (15). Em entrevista à CBN Vitória nesta quinta-feira (12), o promotor de Justiça e dirigente do Centro de Apoio Operacional Eleitoral (Cael) do MPES, Cláudio José Ribeiro Lemos, traz mais detalhes de sobre como será a atuação dos promotores.
Ele destaca que no sábado as autoridades vão poder verificar como está o cumprimento das regras com relação à entrega do material gráfico excedente das campanhas. Nas cidades de Vitória e Serra, por exemplo, foi firmado o Pacto de Cooperação "Cidade Limpa", no qual candidatos e suas respectivas equipes de campanha foram orientados sobre a proibição legal de derrame de santinhos e outras formas de propaganda no dia das eleições, visando a entrega voluntária do material gráfico excedente no dia 14 de novembro de 2020 (sábado). Para o dia da eleição, em si, atos relacionados à compra de voto, boca de urna e transporte de eleitores por parte de cabos eleitorais e apoiadores de candidatos estarão na mira das autoridades. Ouça a entrevista completa!
Entrevista - Patricia Vallim - Cláudio José Ribeiro Lemos - 12-11-20
 
 
 
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Incêndio em caminhão-cegonha interdita totalmente BR 101 em Cachoeiro
Incêndio em cegonheira interdita a BR 101 em Cachoeiro
Corrida Garotada 2025
Corrida Garotada tem últimas vagas para inscrições de meninos e meninas entre 6 e 17 anos
Passageira Maria Glória Pereira Fávero morreu ao cair de escada de desembarque de avião da Latam
Mulher morre ao cair de escada de avião no Aeroporto de Congonhas, em SP

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados