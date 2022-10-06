Eleições: o que explica a alta abstenção do eleitorado? Cientista político analisa

A quantidade de capixabas que nem sequer saiu de casa para votar no último domingo (2) bateu recorde. A taxa de abstenção no Espírito Santo ficou em 20,79% e foi a maior em eleições gerais desde 2002, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Isso significa que um em cada cinco eleitores aptos não foi às urnas. Considerando todas as eleições (gerais e municipais) desde o ano 2000, a abstenção deste ano só perde para a de 2020, quando foram escolhidos prefeitos e vereadores. Naquele ano a taxa ficou em 24%. No Brasil, a abstenção chegou a 20,89%, o equivalente a 31 milhões de eleitores. Esse foi o maior índice de ausentes desde as eleições de 1998, quando 21,5% do eleitorado não foram às urnas. Em entrevista à CBN Vitória, o cientista político João Gualberto fala sobre o tema!