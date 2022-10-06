Eleições: o que explica a alta abstenção do eleitorado? Cientista político analisa

A quantidade de capixabas que nem sequer saiu de casa para votar no último domingo (2) bateu recorde. A taxa de abstenção no Espírito Santo ficou em 20,79% e foi a maior em eleições gerais desde 2002, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Isso significa que um em cada cinco eleitores aptos não foi às urnas. Considerando todas as eleições (gerais e municipais) desde o ano 2000, a abstenção deste ano só perde para a de 2020, quando foram escolhidos prefeitos e vereadores. Naquele ano a taxa ficou em 24%. No Brasil, a abstenção chegou a 20,89%, o equivalente a 31 milhões de eleitores. Esse foi o maior índice de ausentes desde as eleições de 1998, quando 21,5% do eleitorado não foram às urnas. Em entrevista à CBN Vitória, o cientista político João Gualberto fala sobre o tema!
Entrevisra - Fernanda Queiroz - João Gualberto - 06-10-22
E mais: pesquisas eleitorais. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu 48,43% dos votos válidos e Jair Bolsonaro (PL) 43,20%. Os números das urnas contrastam com as pesquisas eleitorais divulgadas na véspera. O que explica a diferença com o resultado das eleições? Especialistas apontam que indecisos e migração de eleitores de Ciro Gomes (PDT) e de Simone Tebet (MDB) para o presidente Jair Bolsonaro (PL). Essas duas variáveis são as hipóteses apontadas por institutos de pesquisas eleitorais para explicar a diferença entre o que as sondagens indicavam e o resultado das urnas. Ouça a conversa completa!