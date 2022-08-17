Eleições: o que candidatos podem e não podem fazer durante a campanha

A campanha eleitoral está nas ruas desde esta terça-feira (16), conforme previsão do calendário do TSE. Mas candidatas e candidatos, partidos políticos, coligações e federações partidárias devem verificar o que a legislação eleitoral permite e proíbe durante este período para não incorrerem em punições aplicadas pela Justiça Eleitoral. O primeiro turno está marcado para o dia 2 de outubro e, eventual segundo turno, para o dia 30 de outubro. Em entrevista à CBN Vitória, o procurador Regional Eleitoral, Julio de Castilhos, chefe do Ministério Público Eleitoral no Espírito Santo, fala sobre o assunto!