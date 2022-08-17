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Eleições 2022

Eleições: o que candidatos podem e não podem fazer durante a campanha

Quem explica é o procurador Regional Eleitoral, Julio de Castilhos

Publicado em 17 de Agosto de 2022 às 11:55

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

17 ago 2022 às 11:55
Eleições
Eleições Crédito: Agência Brasil
A campanha eleitoral está nas ruas desde esta terça-feira (16), conforme previsão do calendário do TSE. Mas candidatas e candidatos, partidos políticos, coligações e federações partidárias devem verificar o que a legislação eleitoral permite e proíbe durante este período para não incorrerem em punições aplicadas pela Justiça Eleitoral. O primeiro turno está marcado para o dia 2 de outubro e, eventual segundo turno, para o dia 30 de outubro. Em entrevista à CBN Vitória, o procurador Regional Eleitoral, Julio de Castilhos, chefe do Ministério Público Eleitoral no Espírito Santo, fala sobre o assunto!
Entrevista Fernanda Queiroz - Julio de Castilhos - 17-08-22

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