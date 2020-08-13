Eleições municipais: mesários serão convocados por e-mail ou SMS

Aproximando-se do período eleitoral - o primeiro turno das eleições municipais será realizado em 15 de novembro e em 29 de novembro, em caso de segundo turno -, a partir da próxima terça-feira (18) o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) dará início ao processo de convocação de mesário para o pleito municipal. Em entrevista nesta quinta-feira (13) à CBN Vitória, Jaqueline Nunes, assessora técnica da Corregedoria Regional Eleitoral do TRE, explica que a convocação dos colaboradores se dará por e-mail ou SMS, com validação por meio de preenchimento dos dados no site do Tribunal.