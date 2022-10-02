Eleições: entenda os cargos em disputa e como funcionam os poderes

Milhões de brasileiros, neste domingo (2), escolhem os representantes políticos para cinco cargos em disputa nas eleições. Na ordem de votação vamos eleger deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente da República. E quais são as atribuições desses cargos? Como funcionam os poderes executivo, legislativo e judiciário? Em entrevista à CBN Vitória, o doutor em Direito Público, Wallace Corbo, professor na Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas (FGV Direito Rio), fala sobre o tema. Ouça a conversa completa!