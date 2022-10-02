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Eleições 2022

Eleições: entenda os cargos em disputa e como funcionam os poderes

No 1° turno são eleitos representantes do legislativo e do executivo para cada Estado e para o Brasil. Saiba quais são as atribuições dos poderes instituídos no nosso país

Publicado em 02 de Outubro de 2022 às 13:15

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

02 out 2022 às 13:15
Congresso, em Brasília, onde funcionam a Câmara dos Deputados e o Senado
Congresso, em Brasília, onde funcionam a Câmara dos Deputados e o Senado Crédito: Pedro França - Agência Senado
Milhões de brasileiros, neste domingo (2), escolhem os representantes políticos para cinco cargos em disputa nas eleições. Na ordem de votação vamos eleger deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente da República. E quais são as atribuições desses cargos? Como funcionam os poderes executivo, legislativo e judiciário? Em entrevista à CBN Vitória, o doutor em Direito Público, Wallace Corbo, professor na Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas (FGV Direito Rio), fala sobre o tema. Ouça a conversa completa!
Entravista Patrícia Vallim - Wallace Corbo - 18.56s - 02-10-22

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