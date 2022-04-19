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Eleições 2022

Eleições deste ano terão urna eletrônica mais rápida e moderna; saiba o que mudou

Quem explica é a representante da Comissão de Mesários do TRE-ES, Rosiane Marrochi

Publicado em 19 de Abril de 2022 às 11:43

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

19 abr 2022 às 11:43
Urna eletrônica
Urna eletrônica Crédito: Carlos Alberto Silva
As eleições deste ano terão um novo modelo da urna eletrônica que será utilizado pela primeira vez. Mais moderna, as urnas, informa a Justiça a Eleitoral, trazem novos recursos de acessibilidade e novidades em termos de segurança, transparência e agilidade. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) comprou quase 225 mil novas urnas eletrônicas, que vão se juntar a outras 352 mil de modelos anteriores. Mas todas as 577 mil urnas rodam o mesmo e único programa, que passa por diversos processos de auditoria para garantir a segurança e transparência da votação. O Espírito Santo recebeu 3.741 desse novo modelo das urnas eletrônicas.
A velocidade de processamento das informações ficou dezoito vezes mais rápida. Vantagens ainda para o mesário, que vai ter uma tela mais ampla para acompanhar tudo. O leitor biométrico para identificar a digital será maior, e uma luz verde acende quando a leitura é feita corretamente. Em entrevista à CBN Vitória, a representante da Comissão de Mesários do TRE-ES e servidora do cartório da 52° Zona Eleitoral, Rosiane Marrochi, fala sobre o assunto. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Rosiane Marrochi Xavier - 19-04-22.mp3

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