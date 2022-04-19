Eleições deste ano terão urna eletrônica mais rápida e moderna; saiba o que mudou

As eleições deste ano terão um novo modelo da urna eletrônica que será utilizado pela primeira vez. Mais moderna, as urnas, informa a Justiça a Eleitoral, trazem novos recursos de acessibilidade e novidades em termos de segurança, transparência e agilidade. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) comprou quase 225 mil novas urnas eletrônicas, que vão se juntar a outras 352 mil de modelos anteriores. Mas todas as 577 mil urnas rodam o mesmo e único programa, que passa por diversos processos de auditoria para garantir a segurança e transparência da votação. O Espírito Santo recebeu 3.741 desse novo modelo das urnas eletrônicas.