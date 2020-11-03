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TRUMP X BIDEN

Eleições americanas impactam na economia capixaba? Entenda

Ouça a análise do economista e professor da Fucape, Felipe Storch Damasceno

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 16:27

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

03 nov 2020 às 16:27
Trump X Biden: eleições americanas acontecem nesta terça-feira (03) Crédito: Montagem/Exame
Nesta terça-feira, 3 de novembro, os americanos decidem quem vai governar os Estados Unidos nos próximos quatro anos: o republicano Donald Trump ou o democrata Joe Biden. A eleição presidencial desde ano deve bater o recorde histórico de participação, com mais de 150 milhões de votos - lembrando que o voto não é obrigatório no país. Mas com o pleito por lá, há impactos por aqui, na economia brasileira e no Espírito Santo? Quem explica é o economista e professor da Fucape, Felipe Storch Damasceno, em entrevista ao CBN Cotidiano. Ouça: 
Entrevista - Fabio Botacin - Filipe Damasceno - 03-11-20
"É claro que quando falamos de economia internacional e que envolve, sobretudo, um país de potência como os Estados Unidos, em se tratando de economia globalizada, há impactos em todo o mundo. Mas isso também não acontece de uma hora para a outra", destaca. Um ponto que merece atenção, segundo ele, é com relação à pauta ambiental, por exemplo. Em caso de vitória de Biden, temas como proteção do meio ambiente e o fortalecimento de mecanismos multilaterais, tendem a ganhar força. Com isso, há chances de influência sobre o mercado brasileiro.
Por sua vez, em caso de vitória de Trump, a ideia que se tem é de continuação da política econômica atual, sem grandes alterações de cenário. Ele contextualiza que o país norte-americano é, hoje, o principal parceiro comercial do Espírito Santo, mas que o Estado não fica "refém" dos resultados da eleição por lá porque, por aqui, a China também tem papel fundamental nas relações comerciais.

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