Eleições americanas impactam na economia capixaba? Entenda

Trump X Biden: eleições americanas acontecem nesta terça-feira (03) Crédito: Montagem/Exame

Nesta terça-feira, 3 de novembro, os americanos decidem quem vai governar os Estados Unidos nos próximos quatro anos: o republicano Donald Trump ou o democrata Joe Biden. A eleição presidencial desde ano deve bater o recorde histórico de participação, com mais de 150 milhões de votos - lembrando que o voto não é obrigatório no país. Mas com o pleito por lá, há impactos por aqui, na economia brasileira e no Espírito Santo? Quem explica é o economista e professor da Fucape, Felipe Storch Damasceno, em entrevista ao CBN Cotidiano. Ouça:

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fabio Botacin - Filipe Damasceno - 03-11-20

"É claro que quando falamos de economia internacional e que envolve, sobretudo, um país de potência como os Estados Unidos, em se tratando de economia globalizada, há impactos em todo o mundo. Mas isso também não acontece de uma hora para a outra", destaca. Um ponto que merece atenção, segundo ele, é com relação à pauta ambiental, por exemplo. Em caso de vitória de Biden, temas como proteção do meio ambiente e o fortalecimento de mecanismos multilaterais, tendem a ganhar força. Com isso, há chances de influência sobre o mercado brasileiro.