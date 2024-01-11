Eleições 2024: fique atento ao prazo para regularizar ou tirar a 1ª via do título

Neste ano, em outubro, brasileiros dos 5.568 municípios do país voltam às urnas escolher novos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. O primeiro turno das eleições municipais de 2024 está marcado para acontecer no dia 6 de outubro, o primeiro domingo do mês. Nas cidades em que tiver segundo turno, a disputa ocorrerá no dia 27, três semanas após a primeira rodada de votações. Antes disso, porém, eleitores e candidatos já terão que ficar atentos aos procedimentos, com início já no primeiro semestre deste ano, como alistamento e regularização da situação eleitoral. O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) detalha o assunto. Em entrevista à CBN Vitória, a membro da Comissão de Mesários do TRE-ES, Rosiane Marrochi, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!