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Outubro vem aí!

Eleições 2024: fique atento ao prazo para regularizar ou tirar a 1ª via do título

O 1° turno das eleições municipais está marcado para o dia 6 de outubro e, onde for necessário, o 2° turno será no dia 27

Publicado em 11 de Janeiro de 2024 às 11:04

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

11 jan 2024 às 11:04
PEssoa com
Título de eleitor Crédito: Shutterstock
Neste ano, em outubro, brasileiros dos 5.568 municípios do país voltam às urnas escolher novos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. O primeiro turno das eleições municipais de 2024 está marcado para acontecer no dia 6 de outubro, o primeiro domingo do mês. Nas cidades em que tiver segundo turno, a disputa ocorrerá no dia 27, três semanas após a primeira rodada de votações. Antes disso, porém, eleitores e candidatos já terão que ficar atentos aos procedimentos, com início já no primeiro semestre deste ano, como alistamento e regularização da situação eleitoral. O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) detalha o assunto. Em entrevista à CBN Vitória, a membro da Comissão de Mesários do TRE-ES, Rosiane Marrochi, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Rosiane Marrochi - 11-01-24

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