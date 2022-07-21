Eleições 2022: regras de propaganda eleitoral e fiscalização

Começou na quarta-feira (20) e vai até 15 de agosto o período para partidos políticos realizarem as convenções partidárias. Nesses evento, as legendas definem os nomes que vão concorrer a um dos cinco cargos em disputa em 2022. O início do período eleitoral está cada vez mais próximo e com ele surgem as primeiras dúvidas sobre tópicos permitidos e as vedações para os envolvidos nas eleições, que serão realizadas em outubro. O primeiro turno das eleições ocorre no dia 2 de outubro. Em caso de segundo turno, ele está marcado para 30 de outubro. Em entrevista à CBN Vitória, o procurador regional Eleitoral no Espírito Santo, Julio de Castilhos, membro do Ministério Público Federal (MPF), fala sobre o assunto! Acompanhe!