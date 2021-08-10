Eleições 2022: o que prevê a PEC do voto impresso

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), incluiu na pauta desta terça-feira (10) a votação da Proposta de Emenda à Constituição que trata do voto impresso. A PEC 135/2019, de autoria da deputada federal Bia Kicis (PSL-DF), torna obrigatória a expedição de cédulas físicas em votações e apurações de eleições, plebiscitos e referendos, conferíveis pelo eleitor, a serem depositadas em urnas indevassáveis, para fins de auditoria. Em entrevista à CBN Vitória, a professora Ana Cláudia Santano, pesquisadora em Direito Eleitoral e Direitos Humanos, doutora em Direito Constitucional e coordenadora-geral da Transparência Eleitoral Brasil, explica o que está em discussão e aborda a confiabilidade das urnas eletrônicas. Acompanhe!