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Eleições 2022: o que prevê a PEC do voto impresso

Ouça entrevista com Ana Cláudia Santano, pesquisadora em Direito Eleitoral coordenadora-geral da Transparência Eleitoral Brasil

Publicado em 10 de Agosto de 2021 às 12:06

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

10 ago 2021 às 12:06
Fachada do Congresso Nacional, sede da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, ao entardecer
Fachada do Congresso Nacional, sede da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, ao entardecer Crédito: Pedro França/Agência Senado
O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), incluiu na pauta desta terça-feira (10) a votação da Proposta de Emenda à Constituição que trata do voto impresso. A PEC 135/2019, de autoria da deputada federal Bia Kicis (PSL-DF), torna obrigatória a expedição de cédulas físicas em votações e apurações de eleições, plebiscitos e referendos, conferíveis pelo eleitor, a serem depositadas em urnas indevassáveis, para fins de auditoria. Em entrevista à CBN Vitória, a professora Ana Cláudia Santano, pesquisadora em Direito Eleitoral e Direitos Humanos, doutora em Direito Constitucional e coordenadora-geral da Transparência Eleitoral Brasil, explica o que está em discussão e aborda a confiabilidade das urnas eletrônicas. Acompanhe!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Ana Claudia - 10-08-21.mp3

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