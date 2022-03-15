Eleições 2022: Justiça Eleitoral quer estimular alistamento de jovens

Os jovens vão às urnas! Com o objetivo de estimular o público de 16 e 17 anos a fazer seu alistamento eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) lançou nesta segunda-feira (14) o programa #SerEleitor, uma campanha com foco no alistamento eleitoral dessa faixa etária. Segundo o Tribunal, a ideia é "elevar os índices de consciência cívica dos eleitores capixabas mediante a realização de eventos e ações de sensibilização, demonstrando, além da importância do voto, o quão fácil e rápido é a retirada do título de eleitor". Em entrevista à CBN Vitória, o juiz eleitoral e vice-diretor da Escola Judiciária Eleitoral, Renan Sales, detalha a iniciativa. O alistamento poderá ser feito totalmente pela internet, sem necessidade de deslocamento até um cartório eleitoral. O fechamento do cadastro eleitoral ocorre no dia 4 de maio. Acompanhe.