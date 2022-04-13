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Alistamento Eleitoral

Eleições 2022 e o voto jovem: como e por que incentivar?

O prazo para tirar o título de eleitor se encerra daqui a menos de um mês, no dia 4 de maio

Publicado em 13 de Abril de 2022 às 11:01

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

13 abr 2022 às 11:01
Urna eletrônica
Urna eletrônica Crédito: Carlos Alberto Silva
O alistamento realizado pela Justiça Eleitoral no mês de março registrou um salto de 45,63%, quando comparado a fevereiro, entre adolescentes de 15 a 17 anos, faixa etária para a qual o voto é facultativo – o jovem com 15 anos para poder exercer o direito ao voto deve completar 16 até o dia do primeiro turno da eleição (2 de outubro). Os números do último mês foram divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O prazo para tirar o título de eleitor se encerra daqui a menos de um mês, no dia 4 de maio. De olho nessa data, um grupo de jovens tem se mobilizado para incentivar outros jovens a participarem neste momento eleitoral. Em entrevista à CBN Vitória, Helena Branco, uma das criadoras da campanha #SeuVotoImporta, conta os argumentos que podem convencê-los a participar do processo eleitoral. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Helena Branco - 13-04-22

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