Eleições 2022 e o voto jovem: como e por que incentivar?

O alistamento realizado pela Justiça Eleitoral no mês de março registrou um salto de 45,63%, quando comparado a fevereiro, entre adolescentes de 15 a 17 anos, faixa etária para a qual o voto é facultativo – o jovem com 15 anos para poder exercer o direito ao voto deve completar 16 até o dia do primeiro turno da eleição (2 de outubro). Os números do último mês foram divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O prazo para tirar o título de eleitor se encerra daqui a menos de um mês, no dia 4 de maio. De olho nessa data, um grupo de jovens tem se mobilizado para incentivar outros jovens a participarem neste momento eleitoral. Em entrevista à CBN Vitória, Helena Branco, uma das criadoras da campanha #SeuVotoImporta, conta os argumentos que podem convencê-los a participar do processo eleitoral.