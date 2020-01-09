Eleições 2020: tire suas dúvidas sobre título de eleitor e biometria

2020 é ano de eleições municipais. Em outubro, eleitores de 78 municípios do Espírito Santo voltarão às urnas para eleger prefeitos e vereadores. Contudo, para garantir o direito ao voto, as obrigações eleitorais devem estar em dia. O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) orienta a quitação de pendências já no início do ano para evitar grandes filas. 6 de maio, por exemplo, é o último dia para quaisquer alterações no título de eleitor. É sobre esse assunto que a gente conversa com o secretário de Tecnologia da Informação do TRE-ES, Danilo Marchiori. Confira!