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Eleições 2020: tire suas dúvidas sobre título de eleitor e biometria

Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), em ano de eleição municipal a movimentação nos cartórios aumenta em 40%

Publicado em 09 de Janeiro de 2020 às 13:41

Publicado em 

09 jan 2020 às 13:41
2020 é ano de eleições municipais. Em outubro, eleitores de 78 municípios do Espírito Santo voltarão às urnas para eleger prefeitos e vereadores. Contudo, para garantir o direito ao voto, as obrigações eleitorais devem estar em dia. O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) orienta a quitação de pendências já no início do ano para evitar grandes filas. 6 de maio, por exemplo, é o último dia para quaisquer alterações no título de eleitor. É sobre esse assunto que a gente conversa com o secretário de Tecnologia da Informação do TRE-ES, Danilo Marchiori. Confira!
Entrevista - Patricia Vallim - Danilo Marchiori - 09-01-20

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