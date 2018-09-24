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ELEIÇÕES 2018

Eleições 2018: você sabe o que faz o Presidente da República?

Ouça a entrevista de David Fleischer, professor Emérito de Ciência Política da Universidade de Brasília (UNB)

Publicado em 24 de Setembro de 2018 às 13:13

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

24 set 2018 às 13:13
A rádio CBN Vitória deu início nesta segunda-feira (24) a uma série de entrevistas sobre as atribuições dss cargos políticos em disputa nessa eleição. Neste ano, vamos eleger: deputado federal, estadual, dois senadores, governador e Presidente da República.
O Presidente é o chefe máximo do Poder Executivo Federal. A Presidência da República pode ser ocupada apenas brasileiros natos, com idade mínima de 35 anos, filiados a partidos políticos e em dia com suas obrigações eleitorais. Para assumir o cargo, o candidato precisa ser escolhido democraticamente por meio de eleições diretas, obtendo maioria absoluta dos votos. O mandato de Presidente da República tem duração de quatro anos, sendo permitida reeleição consecutiva uma única vez. Ouça a entrevista de David Fleischer, professor Emérito de Ciência Política da Universidade de Brasília (UNB).
Entrevista - Fernanda Queiroz - David Fleischer - 24-09-18

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