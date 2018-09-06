Eleições 2018: Transparência e combate à corrupção em destaque

Falar de transparência e combate à corrupção, diante dos escândalos que assombram a vida política do País, parece ser uma realidade distante. Por isso mesmo instituições e associações têm se mobilizado para tratar do tema diante do cenário eleitoral deste ano. Referência no tema é a Associação Contas Abertas. Gil Castello Branco, fundador e secretário-geral da Associação Contas Abertas, alerta que, apesar do sentimento de pessimismo generalizado com a classe política, a sociedade tem se mobilizado para debater o assunto. Para Branco, a sociedade está a cada dia mais participativa e criando mecanismos para ampliar a consciência coletiva. Em entrevista ao CBN Cotidiano, ele traz detalhes do tema. Confira!