Eleições 2018: documento aponta os desafios na área da saúde

Finalizando a série de entrevistas sobre os temas que pautam o debate eleitoral deste ano o assunto, o tema agora é saúde. Não encarar a saúde enquanto moeda de troca entre os políticos e a fiscalização efetiva na transferência de recursos para a área são alguns dos pontos em destaque no documento elaborado pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco) para debater o assunto.