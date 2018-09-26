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ELEIÇÕES 2018

Eleições 2018: conheça as atribuições do cargo de governador

A entrevista é com o professor, Mestre em História, Rafael Simões

Publicado em 26 de Setembro de 2018 às 11:22

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

26 set 2018 às 11:22
Dando prosseguimento a nossa série sobre o que fazem os cargos eletivos que serão escolhidos nas Eleições Gerais de 2018, nesta quarta-feira (26), nossa pauta é o que faz um governador de estado.
O governador ocupa o mais elevado cargo político no estado. Nos países com sistema federativo, como o Brasil, é função do governador administrar o estado e representá-lo em ações jurídicas, políticas e administrativas. Ele atua com o auxílio da respectiva Assembleia Legislativa (ou Câmara Legislativa, no Distrito Federal) e, para os temas de alcance nacional, da bancada federal — eleita para representar o estado na Câmara dos Deputados e no Senado.
Cabe ao governador exercer a direção superior da administração estadual e nomear secretários e altos dirigentes das empresas estatais. Além disso, propõe, aprova ou veta leis, e baixa decretos e regulamentos. Sobre a questão financeira, o governador negocia com ministros e com o presidente da República o recebimento de verbas para o Estado que ele representa. Apresenta à Assembleia Legislativa documentos com os planos orçamentários dos próximos anos, como explica em entrevista à CBN Vitória, o professor Mestre em História e representante da Ong Transparência Capixaba, Rafael Simões.
Outra função do governador é implementar políticas públicas e programas estaduais em áreas como saúde e educação. Para isso, conta com o auxílio dos secretários estaduais.
[Com informações da Constituição Estadual)
Entrevista - Fernanda Queiroz - Rafael Simões - 26-09-18

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