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Eleições 2018: as propostas na área da reforma tributária

Publicado em 05 de Setembro de 2018 às 18:56

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

05 set 2018 às 18:56
Dando prosseguimento aos temas que envolvem as eleições a pauta desta vez é tributação - e, em especial, a reforma tributária. A necessidade de repensar o sistema tributário brasileiro a fim de atingir um modelo mais simples, mais transparente e mais justo é a defesa que realiza, por exemplo, o Centro de Cidadania Fiscal (CCiF), referência no tema aqui no País.
A Dra. Vanessa Rahal Canado, diretora do Centro, explica como a pauta deve aparecer no debate eleitoral. “É preciso reforma tributária. A reforma tributária tem o objetivo de discutir o sistema tributário nacional, para que se torne o sistema mais eficiente e menos complexo. Uma das principais mudanças que defendemos é sobre a tributação do consumo. Hoje existem cinco tipos de tributos (como o PIS/CONFIS, ICMS, IPI, ISS e IOF) que poderiam ser substituídos pelo chamado IVA.
O IVA é um imposto não cumulativo que incide sobre uma base ampla de bens e serviços, desonera completamente as exportações e os investimentos e é cobrado no destino. Ela explica que o modelo brasileiro de tributação da produção e consumo de bens e serviços prejudica o país de várias formas. Confira na entrevista!
Entrevista - Fabio Botacin - Vanessa Canado - 05-09-18.mp3

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