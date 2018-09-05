Eleições 2018: as propostas na área da reforma tributária

Dando prosseguimento aos temas que envolvem as eleições a pauta desta vez é tributação - e, em especial, a reforma tributária. A necessidade de repensar o sistema tributário brasileiro a fim de atingir um modelo mais simples, mais transparente e mais justo é a defesa que realiza, por exemplo, o Centro de Cidadania Fiscal (CCiF), referência no tema aqui no País.

A Dra. Vanessa Rahal Canado, diretora do Centro, explica como a pauta deve aparecer no debate eleitoral. “É preciso reforma tributária. A reforma tributária tem o objetivo de discutir o sistema tributário nacional, para que se torne o sistema mais eficiente e menos complexo. Uma das principais mudanças que defendemos é sobre a tributação do consumo. Hoje existem cinco tipos de tributos (como o PIS/CONFIS, ICMS, IPI, ISS e IOF) que poderiam ser substituídos pelo chamado IVA.

O IVA é um imposto não cumulativo que incide sobre uma base ampla de bens e serviços, desonera completamente as exportações e os investimentos e é cobrado no destino. Ela explica que o modelo brasileiro de tributação da produção e consumo de bens e serviços prejudica o país de várias formas. Confira na entrevista!