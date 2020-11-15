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Eleições 2020

Eleição: o eleitor brasileiro tem memória curta?

Rodrigo Rossoni, secretário-geral da Transparência Capixaba, destaca que a participação política começa na urna e voto não pode ser esquecido

Publicado em 15 de Novembro de 2020 às 12:05

Publicado em 

15 nov 2020 às 12:05
Você vai acompanhar, agora, a uma entrevista concedida pelo secretário-geral da Transparência Capixaba, Rodrigo Rossoni, sobre a experiência do voto do eleitor. Será que, afinal, o cidadão ainda passa por um momento de desinteresse do processo político e o voto é realmente enxergado, por muito, enquanto uma "obrigação" cívica? Na visão de Rossoni, além do desinteresse, o processo democrático brasileiro é complexo e falta a participação ativa do eleitor, para além da eleição. "A minha participação política não termina na urna. Ela também começa na urna", defende. Buscar saber o histórico do candidato e acompanhar ao trabalho dos candidatos são alguns dos pontos observados pelo secretário. "O voto não pode ser esquecido", aponta. Acompanhe a análise!
Entrevista - Patricia Vallim - Rodrigo Rossoni - 18.17s - 15-11-20

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