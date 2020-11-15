Eleição: o eleitor brasileiro tem memória curta?

Você vai acompanhar, agora, a uma entrevista concedida pelo secretário-geral da Transparência Capixaba, Rodrigo Rossoni, sobre a experiência do voto do eleitor. Será que, afinal, o cidadão ainda passa por um momento de desinteresse do processo político e o voto é realmente enxergado, por muito, enquanto uma "obrigação" cívica? Na visão de Rossoni, além do desinteresse, o processo democrático brasileiro é complexo e falta a participação ativa do eleitor, para além da eleição. "A minha participação política não termina na urna. Ela também começa na urna", defende. Buscar saber o histórico do candidato e acompanhar ao trabalho dos candidatos são alguns dos pontos observados pelo secretário. "O voto não pode ser esquecido", aponta. Acompanhe a análise!