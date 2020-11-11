Eleição: efetivo de mais de 5000 policiais no Espírito Santo

Um efetivo de mais de 5000 policiais estará nas ruas para garantir a segurança do eleitor em todo o Espírito Santo no Primeiro Turno das eleições municipais. À CBN Vitória, o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Alexandre Ramalho, explicou nesta quarta-feira (11) que para o próximo domingo de eleição (15), incluindo todo o efetivo policial, 5.909 policiais estarão trabalhando no dia, incluindo Polícias Militar, Civil e Federal, Guardas Municiais e Bombeiros. Nenhuma cidade precisará de reforço específico. Este efetivo reunirá o atendimento às ocorrências comuns e aos crimes eleitorais. No ES são 1.727 locais de votação.