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ELEIÇÕES 2020

Eleição: efetivo de mais de 5000 policiais no Espírito Santo

Ouça entrevista com o secretário de Estado de Segurança, Alexandre Ramalho

Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 13:18

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

11 nov 2020 às 13:18
Um efetivo de mais de 5000 policiais estará nas ruas para garantir a segurança do eleitor em todo o Espírito Santo no Primeiro Turno das eleições municipais. À CBN Vitória, o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Alexandre Ramalho, explicou nesta quarta-feira (11) que para o próximo domingo de eleição (15), incluindo todo o efetivo policial, 5.909 policiais estarão trabalhando no dia, incluindo Polícias Militar, Civil e Federal, Guardas Municiais e Bombeiros. Nenhuma cidade precisará de reforço específico. Este efetivo reunirá o atendimento às ocorrências comuns e aos crimes eleitorais. No ES são 1.727 locais de votação. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Alexandre Ramalho - 11-11-20

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