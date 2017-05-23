Eleição direta e indireta: Qual a diferença?

Com a revelação pelo jornal O Globo de que o empresário e dono da JBS, Joesley Batista gravou uma conversa entre ele e o Presidente da República, Michel Temer, onde discutiram a compra do silêncio do deputado Eduardo Cunha. Com isso, já começa a se especular uma possível saída de Temer do cargo de presidente. Ficando o cargo vago, como ocorre a escolha de um novo chefe do Poder Executivo federal? Confira na entrevista com o Doutor em Direito Constitucional, Daury Fabriz.