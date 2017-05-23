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Eleição direta e indireta: Qual a diferença?

O Doutor em Direito Constitucional, Daury Fabriz, explica como ocorre a escolha de um novo chefe do Poder Executivo federal, caso o cargo fique vago

Publicado em 23 de Maio de 2017 às 19:11

Publicado em 

23 mai 2017 às 19:11
Com a revelação pelo jornal O Globo de que o empresário e dono da JBS, Joesley Batista gravou uma conversa entre ele e o Presidente da República, Michel Temer, onde discutiram a compra do silêncio do deputado Eduardo Cunha. Com isso, já começa a se especular uma possível saída de Temer do cargo de presidente. Ficando o cargo vago, como ocorre a escolha de um novo chefe do Poder Executivo federal? Confira na entrevista com o Doutor em Direito Constitucional, Daury Fabriz.
Entrevista - John Gomes - Dauri Fabriz - 23-05-17.mp3

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