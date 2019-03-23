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ENTREVISTA

Ela se recupera mas ainda tem pesadelos, diz irmão de Jane Cherubim

Salvador Cherubim fala que a irmã, e toda família, ainda tentam se adaptar após o episódio de agressão em 4 de março

Publicado em 22 de Março de 2019 às 22:20

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

22 mar 2019 às 22:20
Jane Cherubim e o irmão Salvador Cherobin Crédito: Reprodução
Desde o último dia 4 de março, quando foi espancada pelo ex-namorado, a vendedora Jane Cherubim, de 36 anos, enfrenta uma luta pela recuperação. Nesta sexta-feira (22), em entrevista à Rádio CBN Vitória, o representante comercial Salvador Cherubim, irmão de Jane, fala sobre a atual situação dela.
"O quadro de saúde dela é bom, vem se recuperando fisicamente de forma exemplar. Psicologicamente ainda há reflexos por tudo o que aconteceu. Ela ainda tem pesadelos, momentos de choro quando lembra do fato em si", diz.
Na ocasião, Jane ficou muito ferida na cabeça e no rosto. Salvador explica que o gosto pelas atividades físicas, ajuda a vendedora a se recuperar também.
"Ela provavelmente ela terá que usar óculos. Segundo os médicos, por ela gostar muito de esportes e ter boa alimentação, isso ajudou na recuperação dela".
Porém, a rotina ainda não foi totalmente retomada pela família, já que o acusado de atacar Jane, Jonas do Amaral, ainda não foi localizado. Nesta semana, a Polícia Civil pediu urgência nos resultados das perícias feitas até o momento no caso. A defesa da família do acusado também fez um pedido à Secretaria de Estado da Segurança (Sesp) para que fossem realizadas, com auxílio de cães farejadores, novas buscas na região.
Salvador fala que a irmã, e toda família, ainda tentam se adaptar.
"Hoje minha irmão não pode sair de casa, não pode voltar ao trabalho. A escola do filho dela está prejudicada, então mudou muita coisa. A própria rotina dos irmãos mudou, pois são vários assuntos para resolver e tentar voltar à normalidade", declarou.
Ouça a conversa na íntegra:
Entrevista - Fabio Botacin - Salvador Querubim - 22-03-19.mp3

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