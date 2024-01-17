El Nino pode fazer 2024 ser o ano mais quente da história?

O ano de 2023 foi reconhecido pela Organização Meteorológica Mundial como o ano mais quente da história do planeta. Em solo brasileiro, os termômetros chegaram a marcar mais de 40º em alguns dias. Para 2024, o que podemos esperar do clima? Fenômenos como o El Niño irão amenizar ou piorar as condições climáticas? Em entrevista à CBN Vitória, a meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) Danielle Barros responde essas questões. Ouça a conversa completa!