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Tempo e temperatura

El Nino pode fazer 2024 ser o ano mais quente da história?

Instituto prevê calor e chuva neste início de ano, mais ainda é cedo para afirmar se 2024 baterá o recorde de 2023

Publicado em 17 de Janeiro de 2024 às 12:10

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

17 jan 2024 às 12:10
calor
Calor, temperaturas altas Crédito: Shutterstock
O ano de 2023 foi reconhecido pela Organização Meteorológica Mundial como o ano mais quente da história do planeta. Em solo brasileiro, os termômetros chegaram a marcar mais de 40º em alguns dias. Para 2024, o que podemos esperar do clima? Fenômenos como o El Niño irão amenizar ou piorar as condições climáticas? Em entrevista à CBN Vitória, a meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) Danielle Barros responde essas questões. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Danielle Barros - 17-01-24

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