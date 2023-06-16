El Niño: ES poderá ter aumento de temperatura durante o fenômeno

A Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos declarou que as condições para a formação do fenômeno El Niño estão oficialmente confirmadas. Há expectativa de que ele possa até mesmo se configurar como um Super El Niño. Em entrevista à CBN Vitória, a meteorologista do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), Marília Guedes, explica sobre o fenômeno e suas consequências para o Espírito Santo. Segundo a meteorologista, o El Niño deve aumentar a temperatura em até 3ºC no Estado. O El Nino é um fenômeno climático relacionado ao aquecimento da temperatura da superfície do mar no pacífico central. Esse fenômeno ocorre há cada 2-5 anos e tem duração média de aproximadamente um ano e meio.