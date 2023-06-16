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El Niño: ES poderá ter aumento de temperatura durante o fenômeno

Ouça entrevista com a meteorologista do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), Marília Guedes

Publicado em 16 de Junho de 2023 às 10:39

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

16 jun 2023 às 10:39
Frente fria e chuva na Grande Vitória
Inverno Crédito: Ricardo Medeiros
A Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos declarou que as condições para a formação do fenômeno El Niño estão oficialmente confirmadas. Há expectativa de que ele possa até mesmo se configurar como um Super El Niño. Em entrevista à CBN Vitória, a meteorologista do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), Marília Guedes, explica sobre o fenômeno e suas consequências para o Espírito Santo. Segundo a meteorologista, o El Niño deve aumentar a temperatura em até 3ºC no Estado. O El Nino é um fenômeno climático relacionado ao aquecimento da temperatura da superfície do mar no pacífico central. Esse fenômeno ocorre há cada 2-5 anos e tem duração média de aproximadamente um ano e meio.
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Dra. Marilia Guedes, - 16-06-23.mp3

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