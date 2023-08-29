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Saúde

EG.5: nova variante do coronavírus representa ameaça? Especialista tira dúvidas!

Ouça entrevista com a epidemiologista Ethel Maciel

Publicado em 29 de Agosto de 2023 às 12:10

Publicado em 

29 ago 2023 às 12:10
Coronavírus
Coronavírus Crédito: Pexels
Os casos de covid voltaram a crescer em todo o mundo. O aumento é explicado pela circulação da variante EG.5 do coronavírus, responsável por 20,6% dos casos da doença nos Estados Unidos em agosto, segundo estimativas do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC). No Brasil, o primeiro caso relacionado à cepa foi notificado no dia 17. Trata-se de uma paciente do sexo feminino, com 71 anos de idade, do estado de São Paulo. 
Segundo o Ministério da Saúde, "a recomendação da vacinação como principal medida de combate à covid se torna cada vez mais importante, com atualização das doses de reforço para prevenção da doença. Desde o fim da emergência, decretado pela OMS em maio deste ano, ainda se mantém a recomendação para que os grupos de maior risco de agravamento pela doença continuem a seguir as medidas de prevenção e controle não farmacológicas, incluindo o uso de máscaras em locais fechados, mal ventilados ou aglomerações, além do isolamento de pacientes infectados com o vírus SARS-CoV-2. A recomendação também vale para pessoas com sintomas gripais".
Além disso, a pasta ressalta que está disponível em toda a rede do SUS, gratuitamente, o antiviral nirmatrelvir/ritonavir para ser utilizado no tratamento da infecção pelo vírus logo que os sintomas aparecerem e houver confirmação de teste positivo. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Ethel Maciel, esclarece dúvidas sobre risco de contágio por novas subvariantes e medidas para combater a doença. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Ethel Maciel - 29-08-23

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