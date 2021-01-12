Eficácia da Coronavac é positiva, avalia secretário Nésio Fernandes

O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, avaliou como positiva a a eficácia geral da Coronavac - vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac. O número foi apresentado nesta terça-feira (12), em São Paulo, e mostra que, na prática, a vacina diminui em 50,38% a chance de alguém vacinado manifestar sintomas da doença, caso infectado. Agora, segundo Fernandes, é necessário aguardar a liberação de uso emergencial pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Ouça: