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Eleições 2022

Efetivo das polícias estará presente em mais de 1700 locais de votação no ES

Quem explica é subsecretário de Integração Institucional da Sesp, coronel Antônio Marcos de Souza Reis

Publicado em 29 de Agosto de 2022 às 11:31

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

29 ago 2022 às 11:31
Eleições
Eleições Crédito: Agência Brasil
Todo o efetivo de segurança pública estará atuando no dia 2 de outubro, primeiro turno das eleições 2022. Serão policiais militares distribuídos em 51 zonas eleitorais e em mais de 1700 locais de votação. Também haverá reforço em todas as delegacias de polícia civil para registro de ocorrências. A informação é do subsecretário de Integração Institucional da Secretaria de Estado de Segurança Pública, coronel Antônio Marcos de Souza Reis. As diretrizes fazem parte do "Plano Estratégico de Atuação Integrado Estadual - Operação ES Eleições 2022", entregue na última semana pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) ao Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES). Segundo a Sesp, o comitê integrado das eleições, composto por 16 instituições, foi criado em julho – três meses antes das eleições. O planejamento antecipado foi uma das medidas necessárias, segundo a instituição, para evitar problemas tanto no período de campanha quanto no dia da votação. O primeiro turno das eleições ocorre em 2 de outubro e, em caso de segundo turno, dia 30. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Coronel Antônio Marcos de Souza Reis - 29-08-22
Polícia do ES reforça segurança de olho também no 7 de Setembro 
São três eventos já confirmados para o 7 de setembro na Grande Vitória. O primeiro é o Desfile Oficial da Independência, marcado para o Centro de Vitória. Haverá também concentração no Campus da Ufes, em Goiabeiras, do Grito dos Excluídos, e por fim, a tarde, concentração em Vila Velha de um movimento partidário com previsão de travessia da Terceira Ponte até a Praça do Papa. 

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