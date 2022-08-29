Efetivo das polícias estará presente em mais de 1700 locais de votação no ES

Todo o efetivo de segurança pública estará atuando no dia 2 de outubro, primeiro turno das eleições 2022. Serão policiais militares distribuídos em 51 zonas eleitorais e em mais de 1700 locais de votação. Também haverá reforço em todas as delegacias de polícia civil para registro de ocorrências. A informação é do subsecretário de Integração Institucional da Secretaria de Estado de Segurança Pública, coronel Antônio Marcos de Souza Reis. As diretrizes fazem parte do "Plano Estratégico de Atuação Integrado Estadual - Operação ES Eleições 2022", entregue na última semana pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) ao Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES). Segundo a Sesp, o comitê integrado das eleições, composto por 16 instituições, foi criado em julho – três meses antes das eleições. O planejamento antecipado foi uma das medidas necessárias, segundo a instituição, para evitar problemas tanto no período de campanha quanto no dia da votação. O primeiro turno das eleições ocorre em 2 de outubro e, em caso de segundo turno, dia 30.