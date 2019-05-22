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PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA

Efetivo da Força Nacional em Cariacica será de 100 homens

É o que prevê o subsecretário de Integração Institucional da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), Guilherme Pacífico, que atuará como coordenador desta força-tarefa no Espírito Santo

Publicado em 22 de Maio de 2019 às 11:36

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

22 mai 2019 às 11:36
Os cerca de 100 integrantes da Força Nacional de Segurança Pública que serão deslocados até julho deste ano para Cariacica serão distribuídos em atividades ostensivas - no enfrentamento aos crimes -  e de inteligência, na elucidação dos homicídios. A explicação é do Subsecretário de Integração Institucional da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), Guilherme Pacífico, que atuará como coordenador desta força-tarefa no Espírito Santo. Entre os crimes que receberão atenção especial estão os homicídios, feminicídios e roubos violentos. A Força ficará no Estado por um período de quatro meses. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Guilherme Pacífico - 22-05-19
A atuação será distribuída em nove áreas de interesse operacional que reunirá 28 bairros: 
1 grupo: Flexal I, Flexal II e Graúna
2 Grupo: Padre Gabriel
3 Grupo: Alzira Ramos, Castelo Branco, Rio Marinho, Jardim de Alah, Jardim Botânico
 
4 Grupo: Nova Esperança e Nova Rosa da Penha
5 Grupo: Bandeirantes, Maracanã, Vila Izabel, Vista Mar, Campo Belo e Bela Aurora
6 Grupo: Cariacica Sede e Prolar 
7 Grupo: Aparecida, Porto de Santana e Porto Novo
8 Grupo: Itacibá, Nova Brasília, Nova Valverde e Mucuri
9 Grupo: Campo Grande e Vila Capixaba 

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