Efetivo da Força Nacional em Cariacica será de 100 homens

Os cerca de 100 integrantes da Força Nacional de Segurança Pública que serão deslocados até julho deste ano para Cariacica serão distribuídos em atividades ostensivas - no enfrentamento aos crimes - e de inteligência, na elucidação dos homicídios. A explicação é do Subsecretário de Integração Institucional da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), Guilherme Pacífico, que atuará como coordenador desta força-tarefa no Espírito Santo. Entre os crimes que receberão atenção especial estão os homicídios, feminicídios e roubos violentos. A Força ficará no Estado por um período de quatro meses.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Guilherme Pacífico - 22-05-19
A atuação será distribuída em nove áreas de interesse operacional que reunirá 28 bairros:
1 grupo: Flexal I, Flexal II e Graúna
2 Grupo: Padre Gabriel
3 Grupo: Alzira Ramos, Castelo Branco, Rio Marinho, Jardim de Alah, Jardim Botânico
4 Grupo: Nova Esperança e Nova Rosa da Penha
5 Grupo: Bandeirantes, Maracanã, Vila Izabel, Vista Mar, Campo Belo e Bela Aurora
6 Grupo: Cariacica Sede e Prolar
7 Grupo: Aparecida, Porto de Santana e Porto Novo
8 Grupo: Itacibá, Nova Brasília, Nova Valverde e Mucuri
9 Grupo: Campo Grande e Vila Capixaba