Efeito "tarifaço": compradores suspendem embarques de rochas naturais brasileiras

Empresas brasileiras que exportam rochas naturais para os Estados Unidos começaram a sentir os primeiros reflexos do anúncio da tarifa de 50% sobre produtos brasileiros. Exportadores do Espírito Santo, estado que é potência no setor de mármore e granito, relatam que, embora os pedidos não tenham sido cancelados, compradores norte-americanos pediram a suspensão imediata dos embarques. Nesta semana, a Associação Brasileira de Rochas Naturais (Centrorochas) participou da primeira reunião do Comitê Interministerial de Negociação e Contramedidas Econômicas e Comerciais, liderado pelo vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.

O encontro, realizado em Brasília, reuniu representantes do setor produtivo nacional e membros do alto escalão do governo federal para discutir os impactos da tarifa extra de 50% imposta pelos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros. Durante o encontro, foi relatado que diversos setores da indústria já enfrentam impactos concretos da medida, incluindo a suspensão temporária de pedidos por parte de importadores norte-americanos. No setor de rochas naturais, esse movimento também já é percebido. Em entrevista à CBN Vitória, o vice-presidente do Centrorochas, Fabio Cruz, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!