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EUA x Brasil

Efeito "tarifaço": compradores suspendem embarques de rochas naturais brasileiras

Empresários já sentem os primeiros reflexos do anúncio da tarifa de 50% sobre produtos nacionais

Publicado em 17 de Julho de 2025 às 11:52

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

17 jul 2025 às 11:52
Vitória Stone Fair 2020: placas de mármore e granito expostas
Rochas ornamentais, mármore, granito Crédito: Siumara Gonçalves
Empresas brasileiras que exportam rochas naturais para os Estados Unidos começaram a sentir os primeiros reflexos do anúncio da tarifa de 50% sobre produtos brasileiros. Exportadores do Espírito Santo, estado que é potência no setor de mármore e granito, relatam que, embora os pedidos não tenham sido cancelados, compradores norte-americanos pediram a suspensão imediata dos embarques. Nesta semana, a Associação Brasileira de Rochas Naturais (Centrorochas) participou da primeira reunião do Comitê Interministerial de Negociação e Contramedidas Econômicas e Comerciais, liderado pelo vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.
O encontro, realizado em Brasília, reuniu representantes do setor produtivo nacional e membros do alto escalão do governo federal para discutir os impactos da tarifa extra de 50% imposta pelos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros. Durante o encontro, foi relatado que diversos setores da indústria já enfrentam impactos concretos da medida, incluindo a suspensão temporária de pedidos por parte de importadores norte-americanos. No setor de rochas naturais, esse movimento também já é percebido. Em entrevista à CBN Vitória, o vice-presidente do Centrorochas, Fabio Cruz, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - ENTREVISTA PATRÍCIA VALLIM - FABIO CRUZ - 17-07-25

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