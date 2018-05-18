Educação: taxa de analfabetismo é de 5,5% no Espírito Santo

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgada nesta sexta-feira (18) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), aponta o cenário que ainda precisa ser percorrido no acesso à educação no País - e no Espírito Santo não é diferente. No Estado, em 2017, a taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais de idade foi estimada em 5,5% (178 mil analfabetos) e aumentou com a idade, atingindo 18,5% entre as pessoas de 60 anos ou mais. Na Grande Vitória, essas taxas foram de 3,2% e 10,5%, respectivamente. Em Vitória, 2,1% e 5,7%.

A taxa de analfabetismo para as pessoas pretas ou pardas (9,3%, no Brasil; 6,3%, no Espírito Santo; 3,9%, na Grande Vitória; e 3,3%, em Vitória) foi mais alta do que a observada entre as pessoas brancas (4,0%, no Brasil; 4,4%, no Espírito Santo; 2,1%, na Grande Vitória; e 0,9%, em Vitória)

Em 2017, o número médio de anos de estudo das pessoas de 25 anos ou mais de idade no Brasil foi 9,1 anos e no Espírito Santo, 9,2 anos. Na Grande Vitória, esse número médio foi 10,3 anos e em Vitória, 12,4 anos. Em entrevista ao CBN Cotidiano, Max Athayde Fraga, Chefe da Unidade Estadual do IBGE no Espírito Santo, detalha o cenário. Confira!