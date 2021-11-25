'Educação pública e particular possuem o mesmo nível aqui', conta capixaba na Itália

Nesta edição do Capixabas pelo mundo, a conversa é com Adriana dos Santos Leandro, que nasceu em Vitória e atualmente mora na Itália. Ela conta que conheceu o país europeu em uma viagem de férias, ocasião que conheceu o marido. A capixaba conta que viver na Itália a permite ter mais tranquilidade e segurança, mas sente falta da alegria do brasileiro. Sobre a educação de seus filhos, ela conta: "aqui não há diferença entre o nível de uma escola pública e uma particular". Ouça:
Capixabas pelo mundo - 25/11/2021