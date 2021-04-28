Educação: planejamento para superar perdas com escolas fechadas

O Dia da Educação, celebrado nesta quarta-feira (28), é marcado pelos desafios impostos pela pandemia da Covid-19 ao sistema educacional brasileiro. Para superar as perdas causadas pelas escolas fechadas no período, a educação precisa de estratégia específica para o ensino híbrido e necessita qualificar professores.
Entrevista - Fabio Botacin - Felipe Rigoni - 28-04-21
É o que avaliou o deputado federal Felipe Rigoni, coordenador da Comissão Externa do Ministério da Saúde na Câmara dos Deputados, em entrevista ao CBN Cotidiano. Ouça a entrevista completa.