Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

ENTREVISTA | FELIPE RIGONI

Educação: planejamento para superar perdas com escolas fechadas

O entrevistado é Felipe Rigoni, deputado federal e coordenador da Comissão Externa do Ministério da Saúde na Câmara dos Deputados

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 16:06

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

28 abr 2021 às 16:06
Felipe Rigoni, deputado federal Crédito: Chico Ferreira/PSB
O Dia da Educação, celebrado nesta quarta-feira (28), é marcado pelos desafios impostos pela pandemia da Covid-19 ao sistema educacional brasileiro. Para superar as perdas causadas pelas escolas fechadas no período, a educação precisa de estratégia específica para o ensino híbrido e necessita qualificar professores.
Entrevista - Fabio Botacin - Felipe Rigoni - 28-04-21
É o que avaliou o deputado federal Felipe Rigoni, coordenador da Comissão Externa do Ministério da Saúde na Câmara dos Deputados, em entrevista ao CBN Cotidiano. Ouça a entrevista completa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Chrigor Lisboa
Caso Chrigor: quais os sintomas de hemorragia digestiva?
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados