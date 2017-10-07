Educação mais eficiente que Bolsa Família na distribuição de renda

Que a educação pública, no Brasil, é um desafio não é segredo. Em meio a esse cenário, o economista do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), Sergei Soares, realizou uma importante pesquisa que constata que a educação pública é mais eficiente que o programa Bolsa Família quanto à distribuição de renda.

O economista explica sobre a diferença de rendimento entre alunos da rede pública e da rede privada e também a condição social destes alunos, desde os primeiros anos de estudo até o ensino superior, que apresentou uma significativa mudança: na rede pública, maior parte dos estudantes são mais ricas.

Em média 20% das famílias pagam por ensino superior, 20% por ensino fundamental, 10% por ensino médio e 7% por ensino pré-escolar. A pesquisa aponta que em 2003, a educação pública universal com a estimativa do valor de mercado de R$ 74 bilhões. O governo gastou produzindo R$ 72 bilhões, cerca de 2,8% a menos.