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Educação financeira para crianças: como falar do assunto e ensinar na prática?

Ouça entrevista com o educador financeiro, Reinaldo Domingos

Publicado em 17 de Outubro de 2023 às 11:40

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

17 out 2023 às 11:40
Educação financeira para crianças
Educação financeira para crianças Crédito: Freepik
Quando o assunto é educação financeira, muito se fala se é possível educar as crianças para serem consumidores conscientes, preocupadas em ter uma reserva de dinheiro e independência financeira. Já é possível trabalhar conceitos de educação financeira com a criança? Especialistas sinalizam que sim, mas é um trabalho que se começa dentro de casa. Em entrevista à CBN Vitória, o educador financeiro Reinaldo Domingos, fala sobre o assunto. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Reinaldo Domingos - 17-10-23.mp3

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