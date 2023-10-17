Educação financeira para crianças: como falar do assunto e ensinar na prática?

Quando o assunto é educação financeira, muito se fala se é possível educar as crianças para serem consumidores conscientes, preocupadas em ter uma reserva de dinheiro e independência financeira. Já é possível trabalhar conceitos de educação financeira com a criança? Especialistas sinalizam que sim, mas é um trabalho que se começa dentro de casa. Em entrevista à CBN Vitória, o educador financeiro Reinaldo Domingos, fala sobre o assunto.