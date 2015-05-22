Educação escolar e familiar devem ser base de um trânsito seguro, analisa especialista

No Brasil, a violência no trânsito é uma das principais causas de mortes: cerca de 45 mil pessoas perdem suas vidas em acidentes. A violência envolvendo particularmente motociclistas está se tornando uma epidemia no país. Dados preliminares do Ministério da Saúde apontam que, em 2013, os acidentes com motos resultaram em 12.040 mortes, o que corresponde a 28% dos mortos no transporte terrestre.

Nos últimos seis anos, as internações hospitalares no Sistema Único de Saúde (SUS) envolvendo motociclistas tiveram um crescimento de 115% e o custo com o atendimento a esses pacientes de 170,8%. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, a psicóloga e professora Andréia Nascimento, fala sobre o comportamento dos condutores no trânsito, analisando que todos são responsáveis por uma humanização das estradas.

A psicóloga fala sobre a educação escolar e familiar que deve haver sobre o assunto, já que os Centros de Formação ensinam basicamente regras e leis sobre como se comportar quando se assume o volante. Ouça: