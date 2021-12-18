Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Educação 2022: mais 40 escolas de ensino integral, novo ensino médio e efeitos da pandemia
Retrospectiva e Perspectivas

Educação 2022: mais 40 escolas de ensino integral, novo ensino médio e efeitos da pandemia

O entrevistado da CBN Vitória é o secretário de Educação do Espírito Santo, Vitor de Angelo

Publicado em 18 de Dezembro de 2021 às 12:49

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

18 dez 2021 às 12:49
Secretário de Educação do ES, Vitor de Angelo
Secretário de Educação do ES, Vitor de Angelo Crédito: Hélio Filho I Secom ES
Abrindo a série de entrevistas junto aos secretários de Estado, Vitor de Angelo, titular da pasta da Educação no Espírito Santo, abordou em entrevista à CBN Vitória os desafios no ano de 2021 e as perspectivas para o próximo ano. Entre os destaques ele ressaltou que o Estado terá mais 40 novas escolas de ensino fundamental e médio com ensino em tempo integral a partir de 2022, chegando a 76 municípios capixabas. 
Outro destaque para o próximo ano será a implantação do novo Ensino Médio. O secretário explicou, por exemplo, que as escolas terão a ampliação da carga horária mínima para 1.000 horas anuais. Vitor de Angelo também destacou que o maior desafio da área da educação foi a perda de aprendizagem em virtude dos impactos da pandemia da Covid-19. "Será necessário recompor a aprendizagem numa perspectiva de longo prazo, a alfabetização foi prejudicada", pontua. Ouça a entrevista completa!
Entrevista Patrícia Valim - Vitor de Ângelo - 18-12-21

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados