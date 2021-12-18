Educação 2022: mais 40 escolas de ensino integral, novo ensino médio e efeitos da pandemia

Abrindo a série de entrevistas junto aos secretários de Estado, Vitor de Angelo, titular da pasta da Educação no Espírito Santo, abordou em entrevista à CBN Vitória os desafios no ano de 2021 e as perspectivas para o próximo ano. Entre os destaques ele ressaltou que o Estado terá mais 40 novas escolas de ensino fundamental e médio com ensino em tempo integral a partir de 2022, chegando a 76 municípios capixabas.

Outro destaque para o próximo ano será a implantação do novo Ensino Médio. O secretário explicou, por exemplo, que as escolas terão a ampliação da carga horária mínima para 1.000 horas anuais. Vitor de Angelo também destacou que o maior desafio da área da educação foi a perda de aprendizagem em virtude dos impactos da pandemia da Covid-19. "Será necessário recompor a aprendizagem numa perspectiva de longo prazo, a alfabetização foi prejudicada", pontua. Ouça a entrevista completa!