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26 EDITAIS NO TOTAL

Editais de Cultura: inscrições vão até o dia 23

O entrevistado é o secretário de Estado da Cultura, Fabrício Noronha

Publicado em 16 de Fevereiro de 2021 às 13:10

Gabriela Martins

Gabriela Martins

Publicado em 

16 fev 2021 às 13:10
Exposição "A Arte do Ofício", que será inaugurada no Centro Cultural Sesi Crédito: Divulgação
Interessados em participar do processo de seleção dos "Editais de Cultura" tem até o dia 23 de fevereiro para cadastrarem seus projetos. Os 26 editais da Cultura têm um aporte total de R$ 10,3 milhões e as linhas de projetos são divididas entre os eixos: transversais; audiovisual; linguagens artísticas e memória; e patrimônio. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado da Cultura, Fabrício Noronha, deu mais detalhes. Ouça:
Entrevista - Gabriela Martins - Fabrício Noronha - 16.47s - 16-02-21

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