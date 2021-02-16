Editais de Cultura: inscrições vão até o dia 23

Interessados em participar do processo de seleção dos "Editais de Cultura" tem até o dia 23 de fevereiro para cadastrarem seus projetos. Os 26 editais da Cultura têm um aporte total de R$ 10,3 milhões e as linhas de projetos são divididas entre os eixos: transversais; audiovisual; linguagens artísticas e memória; e patrimônio. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado da Cultura, Fabrício Noronha, deu mais detalhes. Ouça: