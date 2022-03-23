Edificações devem apresentar laudo de inspeção predial até maio

Fachada da prefeitura de Vitória Crédito: André Sobral/Divulgação

Edifícios de Vitória com mais de dez anos precisam apresentar laudo de inspeção predial à prefeitura da Capital que garanta a segurança do local e estrutura até o dia 31 de maio. Em abril do último ano foi sancionada pela administração municipal a lei que prorrogou a exigência de inspeção de laudo predial. Segundo o texto, "com a lei nº 9.753/2021, no caso de edificação com Certificado de Conclusão emitido há mais de dez anos, contados a partir da publicação da lei, o responsável providenciará a elaboração e a apresentação do Laudo de Inspeção Predial ao município até 31 de maio de 2022", informa.

Em entrevista à CBN Vitória, o presidente do Sindicato Patronal de Condomínios Residenciais e Empresas de Administração de Condomínios no Estado do Espírito Santo (Sipces), Gedaias Costa, explica o que o laudo de inspeção predial é para demonstrar a situação de conservação e manutenção da edificação, apontando eventuais anomalias ou problemas existentes, estabelecendo prazos para recuperação destas anomalias conforme o grau de gravidade. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Gedaias Costa - 23-03-22